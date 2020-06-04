HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in vekilliği mahkeme kararı ile düşürüldü. Peki Leyla Güven kimdir, kaç yaşında ve nereli? Leyla Güven'in siyasi hayatı...

LEYLA GÜVEN KİMDİR?

Konya / Cihanbeyli - 1964, Hacı, Cevriye.

Serbest Meslek; Ortaokul mezunudur.

Siyasete 1994 yılında Konya HADEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Konya HADEP Kadın Kolları Başkanlığı, HADEP Merkezi Kadın Kolları Yöneticiliği, DEHAP Parti Meclisi Üyeliği, DEHAP Adana Kadın Kolları Başkanlığı, Adana Seyhan Küçük Dikili Beldesi Belediye Başkanlığı ve Viranşehir Belediye Başkanlığı yaptı.

26. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

27. Dönem HDP Hakkari Milletvekili seçildi.

Çok iyi düzeyde Kürtçe ve orta düzeyde Almanca bilen Güven, 2 çocuk annesidir.