Toyota bünyesindeki Japon premium otomobil üreticisi Lexus, dünya çapında 10 milyon adet araç satışına imza attığını bildirdi.

2005 yılında dünyanın ilk lüks hibrit aracını da üreten Lexus'un hibrit araç satışları da şu ana dek 1.45 milyon adede ulaştığı kaydedildi.

2018'DE 700 BİN ARAÇ SATTI

Edinilen bilgiye göre, Lexus, SUV modelleri RX ve NX, LC süper coupe modeli ve tamamen yenilenen LS modellerinin öncülüğünde, 2018’de global alanda yaklaşık 700 bin araç satışı gerçekleştirdi.

2015 yılından beri Türkiye'de de satılan Lexus modelleri, 2018 yılında 56 adetlik bir satış performansı ortaya koydu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Lexus Türkiye'nin bugüne kadarki toplam satışları 242 adet seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa’da ise 5 yıl üst üste artış gösteren Lexus satışları, 76 bin 188 adetle son 5 yılda kıtada yüzde 76 büyüme gerçekleştirdi. Premium markanın, 2020’de Avrupa’da yılda 100 bin araç satma hedefi bulunuyor.