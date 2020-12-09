7 kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton, Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınadı. Rumen hakemin yaptığının kabul edilemez olduğunu vurgulayan efsane sürücü "İki takıma da saygı duyuyorum. Aldıkları ırkçılık karşıtı karara saygı duyulmalı. Umarım bu olay derinlemesine soruşturulur" ifadelerini kullandı.

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