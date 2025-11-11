Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu
Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini açıkladı.
Sezon sonunda Barcelona'daki sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Polonya'nın Hollanda maçı öncesi basın toplantısında konuşan yıldız santrfor, Katalan basınında çıkan "Barcelona'da kalacak" haberlerini adeta boşa düşürdü.
"BU SORUNUN CEVABINI HALA BİLMİYORUM"
"Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum."
BARCELONA KARİYERİ
Barcelona formasıyla geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Celta Vigo'ya karşı hat-trick yapan Robert Lewandowski bu sezon 9 maçta 7 gole ulaştı. Barcelona'da 159 maça çıkan Robert Lewandowski, 108 gol atarken 20 asist yaptı. Polonyalı futbolcu 3 senede 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası kazandı.
FENERBAHÇE'YLE ADI ANILIYOR
Fenerbahçe yönetimi, devre arasında En-Nesyri ile yolları ayırmayı planlarken, Sadettin Saran'ın ilk büyük transfer hamlesinin Lewandowski olabileceği iddia ediliyor. Polonya basınına göre yıldız golcü, ocak ayında dahi Barcelona'dan ayrılmaya sıcak bakabilir.