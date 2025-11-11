Lewandowski, geleceğiyle ilgili konuştu!

Sezon sonunda Barcelona'daki sözleşmesi sona erecek olan Robert Lewandowski, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Polonya'nın Hollanda maçı öncesi basın toplantısında konuşan yıldız santrfor, Katalan basınında çıkan "Barcelona'da kalacak" haberlerini adeta boşa düşürdü.

"BU SORUNUN CEVABINI HALA BİLMİYORUM"

"Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Bu yüzden acelem yok, kendimle barışığım. Ve bu en önemli şey. Örneğin, kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap vermem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Artık sakinim, acelem yok ve şu anda başka bir şey beklemiyorum."