Öte yandan ikili hakkında çıkan haberlerde yaşının yanlış yazılmasına Instagram hesabından sitem eden Özlem Öztürk, şu açıklamalarda bulundu:

Bir takım magazin sayfaları yaşımı 33 olarak değerlendirmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ancak gerçek yaşım 40. Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!