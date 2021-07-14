Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Özlem Öztürk, "Birtakım magazin sayfaları yaşımı '33' olarak değerlendirmişler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ancak gerçek yaşım 40. Kadına yaşı sorulmaz ama bunu da zorla söylettiniz!" demişti.