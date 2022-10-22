"SENİ DÜNYALARA DEĞİŞMEM"

Öztürk, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Yüksel ile yer aldığı fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Özlem Öztürk, "Aşkım, hayal kahramanım, hayat arkadaşım... Bu dünyaya bir sen daha gelmez ve ben seni dünyalara değişmem. İyi ki doğdun sevgilim, tüm dileklerin gerçek olsun..." ifadelerini kullandı.