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Levent Veziroğlu'ndan aşk sorularına yanıt: Arkadaşız! - Magazin Haberleri

Levent Veziroğlu: Arkadaşız!

Önceki gün bir kadın arkadaşıyla birlikte Arnavutköy'de görüntülenen Levent Veziroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İş insanı, "aşk" sorularına, "İlişki yok. Hanımefendi arkadaşım" açıklamasını yaptı

18.05.2022 - 12:18 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Nur Fettahoğlu ile evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran iş insanı Levent Veziroğlu, önceki akşam Arnavutköy'de esmer bir güzelle sohbet ederken objektiflere yansıdı.

  • Flaşların patlamasından rahatsız olan hanımefendi, Veziroğlu'nun arkasına saklanarak görüntü vermek istemedi.

  • Bir süre sonra mekandan ayrılan ikiliden Levent Veziroğlu, gazetecilerin, "Hanımefendi görüntü vermemek için çok çaba sarf etti. Yeni bir ilişkiye mi başladınız? Yoksa arkadaşınız mı?" sorusunu yanıtladı.

  • "ARKADAŞIM"

    Levent Veziroğlu, muhabirlere, "İlişki yok. Hanımefendi arkadaşım." açıklamasını yaptı. Bir çocuk babası olan Veziroğlu, ardından Arnavutköy sokaklarında gözlerden kayboldu.

  • GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANDI

    İş insanı Levent Veziroğlu ile 2013 yılında nikah masasına oturan Nur Fettahoğlu, 2015'te ayrılmak için mahkemeye başvurmuştu. Çift, boşanma resmiyete kavuşmadan barışmıştı. Ancak daha sonra ikinci kez ayrılmaya karar veren Fettahoğlu ile Veziroğlu, geçtiğimiz yıl mart ayında yollarını ayırmıştı. İkilinin Elisa Güzin adında bir kızı bulunuyor.

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