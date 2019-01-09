Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Levent Ülgen, "Çok güzel bir oyun oldu, bizi yalnız bırakmayan tüm tiyatroseverlere ve dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

Sinema oyuncusu olan Ülgen, sinema salonlarındaki mısır polemiği hakkında açıklama yaptı. Oyuncu, "Bu durumu en kısa zamanda çözeceklerine inanıyorum, sonuçta pastadan herkes pay almalı" dedi.





"HERKES FAYDALANSIN"

Tiyatro oyununu izlemeye gidenler arasında yer alan Erkan Can da, mısır polemiği hakkında konuştu. Usta oyuncu, "Ben oyuncuyum, Cem Yılmaz yapımcı. Tabii ki bu durumdan herkes faydalanmalı. Sonuçta emek var" dedi.