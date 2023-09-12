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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Levent Sürme: Oyuncularımız gelişiyor - Futbol Haberleri

        Levent Sürme: Oyuncularımız gelişiyor

        2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 2-0 yenilen Ümit Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Levent Sürme, "Bizim görevimiz oyuncu geliştirmek, aynı zamanda da turnuvaya katılma hakkı kazanmak. Oyuncularımız gelişiyor." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 23:48 Güncelleme: 12.09.2023 - 23:48
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        "Oyuncularımız gelişiyor"
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        Sürme, Kocaeli Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmaya iyi başlayıp, çok gol pozisyonuna girdiklerini ancak bunları değerlendiremediklerini söyledi.

        Güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını aktaran Sürme, "Bizim görevimiz oyuncu geliştirmek, aynı zamanda da turnuvaya katılma hakkı kazanmak. Oyuncularımız gelişiyor. Bu yoldan sapmayacağız. İlk yarının sonuna doğru gol yemek her zaman kötüdür. Tam yüklendiğimiz anda o golü yedik. Oyuncuları bu biraz salladı. İkinci yarıya da çok iyi başladık. Hatta 2-0'a kadar rakibin gol pozisyonu yok. Epey yüklendik. Yediğimiz talihsiz ikinci gol bizi epey salladı." ifadelerini kullandı.

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        Bir basın mensubunun "Grupta kalan maçları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sürme, dünya futbolunda artık küçük ülke, büyük ülke diye bir kavram olmadığını kaydetti.

        Sürme, son günlerde ülkelerin birbirleriyle yaptığı maçların skorlarına bakıldığında bunun görülebileceğini dile getirerek, "Artık herkes herkesi yenebiliyor. Yine bizi zor bir fikstür bekliyor. Letonya, İtalya'ya karşı hiçbir gol pozisyonuna girmedi ama 0-0 oynadı. Orayı da açmak, o kadar basit olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Bir basın mensubunun Ümit Milli Futbol Takımı'na oyuncu seçim sürecini sorması üzerine Sürme, şu anda 65-70 oyuncuyu sadece Ümit Milli Futbol Takımı için takip ettiklerini, alt liglerin çok önemli olduğunu gördüklerini belirtti.

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