Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına teknik direktör Fatih Terim'in cezası nedeniyle Levent Şahin katıldı.
Yılbaşı gecesi elinde havai fişek patlayan ve hastanede tedavi gören Norveçli sağ beke galibiyet hediye etmek istediklerini belirten Şahin, "Bu maçı Omar için kazanmalıydık. Bunu beceremedik. Bütün ekip ve futbolcular olarak bundan dolayı çok üzgünüz." dedi.
Antalyaspor'un katı savunma yaptığına değinen Şahin, "Maça inanmış, hazır ve karşılaşmanın bilincinde olarak başladık. İlk 45 dakika içinde sadece savunma anlayışıyla oynayan bir Antalyaspor ile karşılaştık. İlk yarıda hem merkez hem de kenarlardan yapabileceğimiz organizasyonları gerçekleştirdik ama golü bulamadık. İkinci yarıda Emre Kılınç'ın oyundan atılmasıyla 10 kişi kaldık. Rakipten de hücum olarak aksiyon bekledik ama yine 3-6-1 düzeninde oynayan bir rakiple mücadele ettik. Tamamen rakibin savunma, bizim hücum bölgemizde geçen bir maç olarak değerlendiriyorum. Biz, 10 kişi kaldıktan sonra belli oyunculara daha fazla yük bindi. Yaklaşık 40 dakika 1 kişi eksik oynadık. Bunlar bizler için bir bahane değil. Bir puana sevinecek bir takım da değiliz. Kaybedilen 2 puan olarak görüyoruz. Ancak lig uzun bir maraton. Bu 1 puan bile bizim için etkili bir puan olabilir." diye konuştu.
"KIRMIZI KART BİZE GÖRE ÇOK AĞIR"
Levent Şahin, Emre Kılınç'a gösterilen kırmızı kartın ağır olduğunu savundu.
Hakem Abdulkadir Bitigen'in rakiplerinin oyunu soğutmasına müdahale etmediğini ileri süren Şahin, "Emre'nin kırmızı kartı yoruma açık. Bize göre kırmızı kart değildi. Maçın genelinde futbol oynamak isteyen, sadece oyunu düşünen bir takımız. Hakemin birçok kez oyunu yavaşlatan rakip futbolcuları ikaz etmemesi bizim için daha çok önemliydi. Kırmızı kart bize göre çok ağır bir karar." değerlendirmesinde bulundu.
Şahin, transferle ilgili soru üzerine, "Kendi içimizde bu planlamayı yapıyoruz. Umarım doğru oyuncular üzerinde doğru sonuçlar alırız." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!