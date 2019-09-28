Galatasaray, dev derbide sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalırken yardımcı antrenör Levent Şahin açıklamalarda bulundu. Fatih Terim'in yokluğunda kulübede yer alan Şahin, "Maç başlamadan önce beklediğimiz oyunu oynayamadık, bu çok net bir şekilde görülmüştür. Sıkıntımız devam ediyor. Özellikle orta alandan hücuma geçişlerde sorun yaşıyoruz. Şuna inanıyorum ki bu böyle devam etmeyecek. En kısa sürede bu konuda çalışmalarımızı yapıp daha iyi olacağız. Rakibinden girdiği pozisyonlar da vardı, bizim de. Maçın hakkı buydu. Söyleyebileceğim tek şey, beklenen ve istenen oyun sahaya yansımadı. Bunun haricinde söyleyebileceğim bir şey yok" ifadelerini kullandı.