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Şahin, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında futbol oynamak isteyen bir rakiple karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Geçiş hücumlarında biraz daha hızlı olsak sonuç anlamında farklı olacaktı." dedi.
Yeni transferlerin fiziksel olarak sıkıntılar yaşadığını kaydeden Şahin, "Bu maçta da öyle oldu. Falcao son 10 dakika çıkmak istedi. Yorulduğunu söyledi. Lemina rahatsızlandığını devam edemeyeceğini söyledi. Doktorlar yarın durumunu açıklayacaktır. Hazır hale geldiklerinde oyunsal ve bireysel olarak Galatasaray'a katkı sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.
Mario Lemina'nın rahatsızlığı nedeniyle erken değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını anlatan Şahin, "Erken değişiklik oyun sistemimizi biraz etkiledi, zorunlu değişiklik oldu. Milli takım dönüşleri her zaman takımımıza bu tür sıkıntılar yaşatabiliyor. Çok fazla milli oyuncu gönderiyoruz. Dün gece gelen, önceki gün gelen arkadaşlarımız var." değerlendirmesinde bulundu.
Falcao'nun performansını değerlendiren Şahin, şunları söyledi:
"Aile ortamında çalışan takımız. Falcao, psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacaktır. Adapte oldu. Fiziksel sürecini tamamlandığında Galatasaray ve Türk futbolseverler olarak eski Falcao'yu izleyeceğiz. Bu maçta seyirci etkilemiş olabilir, çok şey yapmak istemiş olabilir."
Levent Şahin, kulübün efsane oyuncularından Metin Oktay'ı da ölümünün 28. yılında anarak, "Hem Türk futbolu hem Galatasaray efsaneleri arasında yer alan Metin Oktay'ı saygı ve rahmetle anmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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