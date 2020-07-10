Levent Özeren, Semiha Yıldırım ile ilgili paylaşımı yüzünden gözaltına alındı

Siyasetçi Levent Özeren, eski başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'a sosyal medyada hakaret ettiği gerekçesiyle Bursa'da gözaltına alındı.

Levent Özeren 2015 yılında sosyal medya hesabında Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım için, "Sakın acile gitme, tedavi olmadan ölür görenler. 'Etik değil' diyene bak, böyle başa böyle tarak" paylaşımında bulunmuştu.

Özeren bu paylaşıma yönelik internette büyüyen tepkiler üzerine bir süre sonra paylaşımını sildi.

DHA'nın haberine göre İYİ Parti'nin eski Bursa il yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Özeren, Bursa'daki evinde gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 'Cumhurbaşkanına hakaret ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan perşembe akşamı saat 22:30 gibi Özeren'i Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesinde oturduğu evde gözaltına aldı.

İnternet üzerinden yayın yapan bir gazetede köşe yazarı da olan Özeren'in Bursa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Özeren, bu paylaşımı hatırlamadığını, hesabının o tarihlerde birkaç kez çalındığını söylemiş ve Yıldırım çiftinden özür dilenmişti.

https://twitter.com/lvntozrn/status/1281223091817975808?s=20

Gazeteci Cem Küçük, Özeren'in gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

https://twitter.com/cemkucuk55/status/1281314314259963906?s=20

Özeren'in beş yıl önce yazdığı tweete sosyal medyada büyük tepki gösterilmişti.

Özeren'e tepki gösteren isimler arasında gazeteci Nedim Şener de vardı.

https://twitter.com/nedimsener2010/status/1281249758074544129?s=20

Özeren, bundan iki yıl önce de 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimine dair attığı tweetler yüzünden gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.