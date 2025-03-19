Levent Mercan: Mourinho ile çalışmak büyük onur

Soru: Jose Mourinho gibi bir teknik direktörle çalışmak nasıl bir deneyim?

Levent Mercan: "Onunla çalışmak büyük bir onur. Mourinho hem teknik bilgisi hem de insanlığıyla harika bir isim. Ona ‘The Special One’ denmesinin bir sebebi var. Kesinlikle olumlu anlamda söylüyorum ama oyunculara yaklaşımı gerçekten çok özel. Onunla çalışmak, onun taleplerini yerine getirmek benim için büyük bir motivasyon. Norbert Elgert ile benzer özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. İkisi de çok şey bekleyen antrenörler. Mourinho bana güvendi ve şans verdi, bunu boşa çıkarmamak istiyorum. Aslında Norbert Elgert’in sert disiplini sayesinde Mourinho gibi büyük bir hocayla çalışmaya daha hazır hissettim."