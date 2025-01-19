Levent Mercan: Bu maç ekstra önemliydi

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin oyuncularından Levent Mercan, galibiyeti değerlendirdi.

"BU MAÇ EKSTRA ÖNEMLİYDİ"

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Levent Mercan yaptığı açıklamada, "Bugünkü maç bizim için ekstra önemliydi şampiyonluk yolunda. Her maç önemli. Bugün de galibiyeti aldığımız için mutluyuz. İyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum." dedi.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Mevki olarak biraz farklı benim için. Ama daha önce de söyledim, hangi mevki olursa olsun elimden geldiği kadar savaşmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele etmeye çalışıyorum." diye konuştu.