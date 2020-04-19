Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Koronavirüs günlerinde bile egzersizlerini aksatmayan iş insanı Levent Kızıl, geçtiğimiz gün Yeşilköy'de görüntülendi.

Kızıl, tek başına yürüyüş yaparken aracı da, arkasında yol boyunca onu takip etti.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!