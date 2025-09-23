Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında Levante ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadğı 5 maçın 5'ini de kazanan eflatun-beyazlılar, Levante'yi de yenerek galibiyet serisini 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Ligde tek galibiyeti olan Julian Calero'nun ekibi Levante ise Madrid'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de kötü gidişata son vermek istiyor. Xabi Alonso'nun kadro tercihi merak edilirken Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı sorgulanıyor. Peki, Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, Levante - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar...
LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Levante - Real Madrid maçı, 23 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saati ile 22.30’da başlayacak.
LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Valencia’daki Estadi Ciutat de València Stadyumu’nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve S Sport üzerinden yayınlanacak.
ARDA İLK 11'DE Mİ?
Xabi Alonso, Real Madrid'in Levante ile oynayacağı maçta Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy ve Antonio Rüdiger'den yoksun çıkacak. Sakatlanan üç savunmacı Valencia'ya götürülmedi.
Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga geçen hafta sonu uzun zamandır beklenen dönüşlerini yaptılar. Endrick de takıma geri döndü.
Dean Huijsen'in cezasının ardından Los Blancos'un ilk 11'ine geri dönmesi bekleniyor.
Espanyol maçında sadece 29 dakika forma giyen Arda Güler de kadroda yer alabilir.
MUHTEMEL 11'LER
Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez, Vencedor, Olasagasti, Rey, Álvarez, Romero, Etta Eyong
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Díaz, Güler, Vinícius Júnior, Mbappé
LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport platformuna üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.
https://www.ssportplus.com/
