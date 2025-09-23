LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN KANALI

Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Levante'nin konuğu oluyor. Ligde oynadığı beş maçı da kazanan eflatun-beyazlılar, deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet yaşayan Levante ise güçlü rakibini yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Heyecan dolu mücadelede Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler'de olacak. Milli futbolcumuzun bu maçta ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu. Peki Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler…