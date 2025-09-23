Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI CANLI | Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı?

        Real Madrid, İspanya La Liga'nın 6. haftasında Levante ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadğı 5 maçın 5'ini de kazanan eflatun-beyazlılar, Levante'yi de yenerek galibiyet serisini 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Ligde tek galibiyeti olan Julian Calero'nun ekibi Levante ise Madrid'i mağlup ederek hem moral bulmak hem de kötü gidişata son vermek istiyor. Xabi Alonso'nun kadro tercihi merak edilirken Arda Güler'in ilk 11'de yer alıp almayacağı sorgulanıyor. Peki, Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte, Levante - Real Madrid maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2025 - 21:33 Güncelleme: 23.09.2025 - 21:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Real Madrid, La Liga'nın 6. haftasında Levante'nin konuğu oluyor. Ligde oynadığı beş maçı da kazanan eflatun-beyazlılar, deplasmandan kayıpsız dönmeyi hedefliyor. Ligde çıktığı 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet yaşayan Levante ise güçlü rakibini yenerek kötü gidişata dur demek istiyor. Heyecan dolu mücadelede Türk futbolseverlerin gözü Arda Güler'de olacak. Milli futbolcumuzun bu maçta ilk 11'de oynayıp oynamayacağı merak konusu. Peki Levante - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Arda Güler ilk 11'de oynayacak mı? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler…

        • 2

          LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Levante - Real Madrid maçı, 23 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saati ile 22.30’da başlayacak.

        • 3

          LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

          Valencia’daki Estadi Ciutat de València Stadyumu’nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ve S Sport üzerinden yayınlanacak.

        • 4

          ARDA İLK 11'DE Mİ?

          Xabi Alonso, Real Madrid'in Levante ile oynayacağı maçta Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy ve Antonio Rüdiger'den yoksun çıkacak. Sakatlanan üç savunmacı Valencia'ya götürülmedi.

          Jude Bellingham ve Eduardo Camavinga geçen hafta sonu uzun zamandır beklenen dönüşlerini yaptılar. Endrick de takıma geri döndü.

          Dean Huijsen'in cezasının ardından Los Blancos'un ilk 11'ine geri dönmesi bekleniyor.

          Espanyol maçında sadece 29 dakika forma giyen Arda Güler de kadroda yer alabilir.

        • 5

          MUHTEMEL 11'LER

          Levante: Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Sánchez, Vencedor, Olasagasti, Rey, Álvarez, Romero, Etta Eyong

          Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Díaz, Güler, Vinícius Júnior, Mbappé

        • 6

          LEVANTE - REAL MADRİD MAÇI CANLI YAYIN KANALI

          Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport platformuna üye olabilir ve mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

          https://www.ssportplus.com/

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Trump: BM'nin yaptığı tek şey boş laf
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Bahçeli: Soykırım trajedisi artık son bulmalıdır
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Trump: İhlal durumunda uçaklar düşürülmeli
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        Guterres: Filistin'in sorumluluğu hepimizin omuzlarında
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        23 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        'Dublörlü' vurgun oyunu!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Marmara'da sıcaklık 8-10 derece düşüyor! Sağanak geliyor!
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Taksiciye akılalmaz tuzak! 340 bin TL dolandırıldı
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        TÜSİAD davasında dosya bilirkişide
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        Sadettin Saran'dan Mert Hakan Yandaş açıklaması!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        25 yıl önce 2 aylık kardeşini yastıkla boğdu!
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Çocuklukta başlayan bazı kronik hastalıklar, plastiklerdeki kimyasallarla ilişkilendirildi
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Araç fiyatlarında ne bekleniyor?
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne konser soruşturması: 13 gözaltı
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        UEFA, İsral'in men edilmesini oylayacak!
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Borsanın 'çileği' ne oldu?
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        O en zor kanser ameliyatı bile bu yöntemle yapılabiliyor
        Habertürk Anasayfa