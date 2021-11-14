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Haberler Dünya SON DAKİKA: Letonya'da Kovid-19 aşısı olmayan vekillerin meclis çalışmalarına katılması yasaklandı

Letonya'da Kovid-19 aşısı olmayan vekillerin meclis çalışmalarına katılması yasaklandı

Letonya Parlamentosu, koronavirüse karşı olmayan milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılmasının yasaklandığını açıkladı.

14.11.2021 - 17:21 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Letonya'da Kovid-19 aşısı olmayan vekillerin meclis çalışmalarına katılması yasaklandı
Letonya'dan aşı olmayan vekillere yasak!
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AA

Letonya Parlamentosunda alınan karar gereği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı olmayan milletvekillerinin meclis çalışmalarına katılmasının yasaklandığı bildirildi.

Hükümetin resmi internet sayfasından yapılan duyuruda, yasağın 15 Kasım Pazartesi'den itibaren yürürlüğe gireceği, bu süre içerisinde milletvekillerinin maaş alamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yasağın Temmuz 2022'ye kadar geçerli olduğu vurgulanırken, yerel belediye meclis üyeleri için de yasağın geçerli olduğu kaydedildi.

Parlamento Hukuk Dairesi Başkanı Dina Meistere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yasağın anayasaya uygun olmadığını söyledi.

Meistere, yasağın gerçeklerle ilgisi olmadığını ve sağlıklı milletvekillerinin görevden el çektirileceğini öne sürdü.

100 sandalyeli Letonya Parlamentosu’nda 9 milletvekilinin Kovid-19 aşısı yaptırmadığı biliniyor.

Öte yandan, Letonya Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 763'e çıktı, vaka sayısı da 240 bin 340'a yükseldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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