Letonya Cumhurbaşkanı koronaya yakalandı

İHA

Letonya Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Egils Levits'in dün akşam İsveç ziyareti dönüşü yaptırdığı hızlı koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

İHA'da yer alan habere göre, Levits'in bugün PCR testi yaptıracağı belirtilirken, Covid-19 aşısının Nisan ayında tamamlandığı kaydedildi.

Dün İsveç'in Malmö kentinde Uluslararası Holokost Forumu kapsamında Letonya Cumhurbaşkanı Levits ile bir araya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün ise önlem olarak kendisini karantina aldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, "Önlem amacıyla Cumhurbaşkanı Niinisto kendini izole ediyor ve Covid-19 testi yaptıracak" denildi. 73 yaşındaki Niinisto, Covid-19'a karşı iki doz aşı yaptırmıştı.

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