Les McCann hayatını kaybetti

Öte yandan Soul-jazz sound'unun mimarı olaran bilinen McCann, cazın karşı kültürün protest müziğiyle bağlantı kurmasına yardımcı olmuştu.



Ayrıca 50'den fazla albüm yayınlayan ve en büyük ticari başarısını 1969'da son 'Compared to What' ile elde eden Les McCann, 'Notorious B.I.G.', 'Pete Rock' ve 'C.L. Smooth', 'Warren G.', 'Slick Rick', 'Dr. Dre' ve 'A Tribe Called Quest' gibi hip-hop yıldızları için malzeme kaynağı sağlamıştı.



Fotoğraflar: Avalon