Lerzan Mutlu'yu sinirlendiren soru

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Şarkıcı Lerzan Mutlu, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Mutlu, bir takipçisinden gelen, "Bakire misin?" sorusuna sinirlendi. O kişiye "Aptal mısın?" yanıtını veren 43 yaşındaki Lerzan Mutlu, "Sizin gibi güzel bir kadın neden yalnız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Potansiyel yok bu adamlarda. Bir de zeka... Alamıyorlar aklımı, ben ne yapayım? Yanımda sırf adam olsun diye aptal bir çantacıyla mı dolaşayım?

"KURALLARA SAYGI DUYARIM AMA UYMAM"

Mutlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrencilik yıllarını anmıştı.

Daha önce verdiği bir pozu yayınlayan şarkıcı, gönderisine şu notu düşmüştü:

Şirazesi kayık olmayan günlerden... İstanbul Teknik Üniversitesi önü. Bizim okulda devam mecburiyeti vardı ama ben hiç uymazdım. Kurallara saygı duyarım ama uymam. 'Koronavirüs salgınına sıkıyorsa uyma' dediğinizi duyuyorum, buna gönüllü uydum. Okulun binasını ve anıları işaret ederken.