Erken, "Bir süre tatile gideceğim, kafamı dinleyeceğim. Şu saatten sonra Şafak'ın söylediği çok önemli bir şey var şu saatten sonra konuşan biri olursa gaddarlık yapar, çocuklarla ilgili konuşur, ve karşısında beni bulamaz ben şey diyemiyorum 'bana bir şey olmaz' öyle bir şey hayatımda demedim. Olur ama Şafak gereken cevabı kanuni yollardan verecektir. O yüzden teşekkür ediyorum. Özellikle tekrar vurguluyorum. İstifa etmem istenmedi ama benim psikolojim buna el vermeyecek. Siz devam edin. Teşekkür ediyorum." dedi.