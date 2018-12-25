Bülent Ersoy ile bir tazminat davam var. Ceza davası kazanıldı. Aldığı cezanın gün bedeli ödendi. Avukatım kendi ücreti için bir icra gönderdi Bülent Hanım’a. Onun da haberi yokmuş, benim de haberim yoktu avukatın kendi ücretini tahsil edeceğinden. Bülent Ersoy çok sevdiğim bir büyüğümdür neden böyle oldu bilmiyorum. Affetmek Allah’a mahsustur. Herkes birbirinin canını acıtabilir, bu önemli değil ki… İnsanlar bu camiada küsebilirler, her şey olabilir.