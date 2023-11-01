Leonardo DiCaprio'nun filmde kullandığı lüks araba açık artırmada
Ünlü aktör Leonardo DiCaprio'nun 'Para Avcısı' (The Wolf Of Wall Street) filminde kullandığı Lamborghini açık artırmaya çıkıyor. Filmde bir kaza sahnesinde kullanılan otomobilin, 1,5 - 2 milyon dolar arası bir fiyatla satılması bekleniyor
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Leonardo DiCaprio’nun başrolünde olduğu 'Para Avcısı' filminde kullanılan Lamborghini satışa çıktı.
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Oyuncunun, 2013 yapımı filmde yolsuzluğa bulaşmış bir borsa komisyoncusu canlandırdığı filmde kullandığı 1989 model Lamborghini Countach marka arabanın, açık artırmada 1,5 ila 2 milyon dolar arasında bir fiyata satılması bekleniyor.
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Otomobil filmde yaklaşık 4 dakika görülmüştü.
Filmde Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı Jordan Belfort çok fazla uyuşturucu madde aldıktan sonra merdivenlerden düşüyor ve ardından kendini arabaya sürüklüyor.
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Lüks araç, Lamborghini'nin 25. yıl dönümü serisinde üretilen 658 araçtan yalnızca biriydi.
Açık artırma, Abu Dhabi’deki Formula 1 gridinde gerçekleştirilecek. Satış canlı yayınlanacak ve teklifler şahsen veya internet üzerinden kabul edilecek.