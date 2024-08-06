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        Haberler Dünyadan Leonardo DiCaprio'yu denizanası soktu - magazin haberleri

        Leonardo DiCaprio'yu denizanası soktu

        İtalyan model sevgilisi Vittoria Ceretti ile İtalya tatiline devam eden Leonardo DiCaprio'yu, lüks yat gezisi sırasında denizanası soktu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 15:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 15:18
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          Ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ve İtalyan model Vittoria Ceretti, İtalya'da lüks yatla tatillerine devam ediyor.

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          49 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ve 26 yaşındaki model, Sardunya'da yatta deniz ve güneşin tadını çıkarırken görüntülendi.

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          Ünlü oyuncunun keyfini, yüzerken kendisini sokan bir denizanası kaçırdı.

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          Denizden çıktığında Leonardo DiCaprio'nun başına gelen tatsız olay, objektiflere yansıdı.

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          Leonardo DiCaprio, teknenin güvertesinde mayosunu sıyırarak sağ bacağının arkasındaki kırmızı lekeyi incelemeye çalışırken görüntülendi.

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          Sevgilisi Vittoria Ceretti ve yat mürettebatından birinin, Leonardo DiCaprio'nun yarasıyla ilgilendikleri görüldü.

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          Uzayan saçlarını toplarken objektiflere yansıyan Leonardo DiCaprio'nun eski fit görünümünden biraz uzaklaştığı dikkat çekti.

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          Leonardo DiCaprio ile Vittoria Ceretti'ye yat gezisinde, 'Spiderman'in yıldızı Tobey Maguire, İngiliz Vogue Dergisi Şef Editörü Edward Enninful, Dicaprio'nun iş ortağı ve oyuncu Lukas Haas ve model Neelam Gill onlara eşlik etti.

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