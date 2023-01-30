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Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen yılan türüne annesinin adını verdi

Oscar ödüllü oyuncu Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen bir yılan türüne annesi Irmelin Indenbirken'in adını verdi.

Giriş: 30.01.2023 - 17:52 | Güncelleme: ABONE OL
Leonardo DiCaprio, yeni keşfedilen yılan türüne annesinin adını verdi
HABERTURK.COM

Aktör ve çevreci olan DiCaprio, yakın zamanda Panama ormanlarında bulunan yeni türe isim verme onuruna layık görüldü.

Dicaprio'nun salyangoz yiyen yılana Simon irmelindicaprioae adını verdi. Yılan türü adını, aktörün ödül törenlerine sık sık getirdiği ve başarısının kaynağı olarak övgüyle bahsettiği annesi Irmelin Indenbirken'den alıyor.

Gözlemde başka türler de keşfedildi. Milyarder yatırımcı Brian Sheth de kızı Marley'in onuruna bir yılana Sibon marleyae adını verdi.

Üçüncü yılan türüne ise, koruma grubu Nature and Culture International’ın eski yönetim kurulu üyesi David Welborn’ın onuruna "Welborn'un salyangoz yiyen yılanı anlamına gelen Dipsas welborni adı verildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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