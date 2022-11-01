DiCaprio ise son olarak ünlü model Camila Morrone ile ilişkisini sonlandırmıştı. Us Weekly'e konuşan bir kaynak; DiCaprio'nun Hadid'in peşinde olduğunu ancak güzel modelin romantik bir ilişki içinde olmak istemediği için arkadaş olduklarını söylemişti.

"SABAHA KADAR FLÖRT ETTİLER" İDDİASI



DiCaprio'nun adı daha önce de Kendall Jenner ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.