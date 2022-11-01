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Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid, Cadılar Bayramı'nı birlikte kutladı

Hollywood'un çapkın bekarı Leonardo DiCaprio ile ünlü model Gigi Hadid hakkındaki aşk dedikodularına ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. İkilinin New York'taki bir Cadılar Günü partisinde samimi şekilde eğlendiği iddia edildi

Giriş: 01.11.2022 - 11:53 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aşk söylentileriyle gündemden düşmeyen Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid'in, hafta sonunda New York'taki bir partide birlikte eğlendiği ileri sürüldü. Cadılar Partisi'ne katılan çiftin samimi görüntüler verdiği konuşuluyor.

  • Page Six'in haberine göre; İkilinin Brooklyn'deki partiye, Gigi'nin kardeşi Bella, model Irina Shayk ve iş insanı Helly Nahmad'la beraber aynı araçla gitti.

  • Bir kaynak, ünlü aktörün korkutucu bir maskeyle partiye katıldığını ve grubun gece boyunca eğlendiğini aktardı.

  • Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncunun yakın çevresinden bir kaynak, "Gigi ve Leonardo, birkaç yıl önce tanıştılar ve birbirlerine ilgi duyuyorlar. Gigi, tam onun tipi; muhteşem." şeklinde konuşmuştu.

    Gigi Hadid'in eski sevgilisi şarkıcı Zayn Malik'ten iki yaşında bir kızı var.

  • DiCaprio ise son olarak ünlü model Camila Morrone ile ilişkisini sonlandırmıştı. Us Weekly'e konuşan bir kaynak; DiCaprio'nun Hadid'in peşinde olduğunu ancak güzel modelin romantik bir ilişki içinde olmak istemediği için arkadaş olduklarını söylemişti.

    "SABAHA KADAR FLÖRT ETTİLER" İDDİASI

    DiCaprio'nun adı daha önce de Kendall Jenner ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkilinin, bir mekanda sabaha kadar flört ettiği iddiaları basına yansımıştı.

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