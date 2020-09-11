Leonardo DiCaprio ile Brezilya Çevre Bakanı tartıştı!

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Amerikalı ünlü aktör Leonardo DiCaprio ile Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles arasında sosyal medya hesapları üzerinden Amazon tartışması yaşandı.

DiCaprio sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro döneminde Amazon'daki yıkımın dayanılmaz seviyelere ulaştığını belirterek, "DefundBolsonaro.org" adlı kampanyanın videosunu paylaşarak, dünyanın en büyük yağmur ormanını korumak konusunda Bolsonaro'a baskı yapılması çağrısında bulundu.

Ünlü aktörün paylaşımını fark eden Brezilya Çevre Bakanı Salles, DiCaprio'ya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"Lafı bırak, icraate bak" diyen Salles, "Brezilya, size veya başka bir şirkete veya herhangi bir bireye Amazon'daki 132 parktan birini seçme ve yılda hektar başına 10 avroya kadar doğrudan sponsor olmaya olanak tanıyan 'Adopt1Park' koruma projesini başlatıyor. Şimdi söylediklerinizi uygulayıp lafta mı bırakacaksınız?" paylaşımında bulundu.