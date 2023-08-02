Leonardo DiCaprio ile aşk yaşadığı söylentilerine açıklık getirdi

Gill, "Söylentileri açıklığa kavuşturmak için... Ben, Leonardo DiCaprio'nun 'yeni aşkı' değilim. Aslında yakın arkadaşıyla ciddi bir ilişkim var ve bu aylardır sürüyor. Aynı çevrede görüntülenmemizin tek nedeni sevgilimle orada bulunmuş olmam. Umarım bu, tüm yanlış haberlere açıklık getirir" ifadelerini kullandı.