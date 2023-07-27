Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık yatırım

4 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

Leonardo DiCaprio şirkete, 4 milyon sterlin (140 milyon TL) yatırım yaptı. Her bir çift ayakkabı için 20 plastik şişeyi dönüştüren şirketin kurucularından Emmanuel Eribo, "Leonardo DiCaprio bizim yatırımcılarımızdan biri" açıklamasını yaptı.