Camila Morrone, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:

Bu sinir bozucu, çünkü her zaman çıktığın kişiden başka bir kimliğin olması gerektiğini düşünüyorum. İlişkiyi anlıyorum, ancak bunun kaymaya devam edeceğine ve daha az konuşma olacağına eminim.