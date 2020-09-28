"Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluşacak

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İtalya Büyükelçiliği iş birliğinde gerçekleşen sergi, Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izlenime sunulacak.
Leonardo da Vinci'ye saygı duruşu olarak hazırlanan serginin projesi ressam Onay Akbaş tarafından hazırlandı.
Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu, Genel Koordinatörlüğünü ise Emre Sefer'in yaptığı sergide, proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan "Leonardo da Vinci Belgeseli" de gösterilecek.
Paris'te yaşayan ressam Akbaş'ın projesini hayata geçirmek üzere yola çıkan bir grup sanatçı, Leonardo da Vinci'nin hayatının son 3 yılını geçirdiği Amboise kentindeki evinde, bahçesinde, atölyesinde, anısına yapılan müzede onun izlerini sürdü.
Sergide Onay Akbaş, Bedri Baykam, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı),Devrim Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil ve Barış Sarıbaş'ın, Leonardo da Vinci'nin eserlerine ve yaşamına atfettiği büyük boyutlu resim ve heykeller yer alıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınan sergi, 1 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.
- "Önemli sanat projelerini halkımızla buluşturmayı sürdüreceğiz"
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, uzun bir aradan sonra başkentlileri özel bir sergiyle buluşturacaklarını belirtti.
Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen'in görev yaptığı dönemde Çankaya'ya kazandırılan Çağdaş Sanatlar Merkezi'ni yeni adıyla sezona açacaklarını belirten Taşdelen, merkezin adının "Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi" olarak değiştirildiği için Belediye Meclis üyelerine teşekkür etti.
Taşdelen, "Kültür sanat merkezlerimiz için Kovid-19 Eylem Planımızı hazırladık. Sanatseverlerin sanatla buluşmasını pandemiye karşı tedbirlerimizi alarak sağlıyoruz. Sosyal ve kültürel yaşamın devamlılığı adına önemli ve değerli sanat projelerini bu kapsamda halkımızla buluşturmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
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