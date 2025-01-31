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        Haberler Yaşam Leonardo Da Vinci'nin hayalini gerçekleştirdi: Boğazı yürüyerek geçen Atilla Hülagü'nün ilham veren hikayesi!

        Leonardo Da Vinci'nin hayalini gerçekleştirdi: Boğaz'ı yürüyerek geçen Atilla Hülagü'nün ilham veren hikayesi!

        Leonardo da Vinci'nin yüzyllar önce tasarladığı ama hiç gerçekleşemeyen bir fikir, bir Türk subayı tarafından hayata geçirildi. Atilla Hülagü, cesareti ve yenilikçi düşüncesiyle su üzerinde yürüyerek Boğaz'ı geçmeyi başarmış ender kişilerden biri oldu. Ancak bu olağanüstü başarı, döneminde yeterince yankı uyandıramadı. Hülagü'nün bilim ve teknik alanındaki bu büyük başarısını yıllar sonra sizin için derledik. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 15:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:30
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        İstanbul Boğazı'nı yürüyerek geçti!
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        Atilla Hülagü, 20. yüzyılın ortalarında yaşayan ve cesaretiyle öne çıkan bir Türk subayıydı. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, bilime ve yeniliğe duyduğu büyük ilgi oldu. Hayal gücü ve teknik bilgisi sayesinde çok az insanın cesaret edebileceği bir denemeye girişti.

        LEONARDO DA VINCI'DEN İLHAM ALAN BİR FİKİR

        Hülagü'nün aklına gelen olağanüstü fikir, Leonardo da Vinci'nin tasarladığı fakat hiç gerçekleştirilememiş olan bir düzeneğiydi. Da Vinci'nin eskizlerinden esinlenerek su üzerinde yürüyebilmeyi mümkün kılacak bir ayakkabı tasarlamaya karar verdi. Yoğun hesaplamalar ve denemeler sonrasında, tasarladığı ayakkabılarla Boğaz'ı yürüyerek geçmeyi planladı.

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        BOĞAZ’I YÜRÜYEREK GEÇME DENEYİ

        Atilla Hülagü, 1960'lı yıllarda İstanbul Boğazı'ın soğuk ve akıntılı sularında bu önemli denemeyi gerçekleştirme kararı aldı. Denizcilik bilgisi ve mühendislik yetenekleri sayesinde suyun üzerinde dengenin nasıl sağlanabileceğini hesapladı.

        Tasarımladığı özel yürüyüş ayakkabıları, suyun kaldırma gücü ve vücut dengesini hesaplayarak yürüyebilmesini sağlıyordu. Nihayet beklenen gün geldi ve Hülagü, çevredeki izleyicilerin büyük merakı ve heyecanı eşliğinde denemeye başladı. Tüm gözler onun üzerindeydi.

        BAŞARI VE SONRASINDAKİ YANKILAR

        Atilla Hülagü, kendi tasarımı olan ayakkabılarla gerçekten de su üzerinde ilerlemeyi başarmıştı. O anlar, orada bulunanlar için unutulmaz bir görüntü oluşturdu. Ancak, bu büyük başarı o dönemde yeterince ilgi görmedi ve gündeme oturmadı. Buna rağmen, bugün baktığımızda Atilla Hülagü'nün bilim ve yeniliğe olan ilgisi, cesareti ve özgün fikri büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

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