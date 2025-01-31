Atilla Hülagü, 20. yüzyılın ortalarında yaşayan ve cesaretiyle öne çıkan bir Türk subayıydı. Onu diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri, bilime ve yeniliğe duyduğu büyük ilgi oldu. Hayal gücü ve teknik bilgisi sayesinde çok az insanın cesaret edebileceği bir denemeye girişti.

LEONARDO DA VINCI'DEN İLHAM ALAN BİR FİKİR

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Hülagü'nün aklına gelen olağanüstü fikir, Leonardo da Vinci'nin tasarladığı fakat hiç gerçekleştirilememiş olan bir düzeneğiydi. Da Vinci'nin eskizlerinden esinlenerek su üzerinde yürüyebilmeyi mümkün kılacak bir ayakkabı tasarlamaya karar verdi. Yoğun hesaplamalar ve denemeler sonrasında, tasarladığı ayakkabılarla Boğaz'ı yürüyerek geçmeyi planladı.

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BOĞAZ’I YÜRÜYEREK GEÇME DENEYİ

Atilla Hülagü, 1960'lı yıllarda İstanbul Boğazı'ın soğuk ve akıntılı sularında bu önemli denemeyi gerçekleştirme kararı aldı. Denizcilik bilgisi ve mühendislik yetenekleri sayesinde suyun üzerinde dengenin nasıl sağlanabileceğini hesapladı.

Tasarımladığı özel yürüyüş ayakkabıları, suyun kaldırma gücü ve vücut dengesini hesaplayarak yürüyebilmesini sağlıyordu. Nihayet beklenen gün geldi ve Hülagü, çevredeki izleyicilerin büyük merakı ve heyecanı eşliğinde denemeye başladı. Tüm gözler onun üzerindeydi.

BAŞARI VE SONRASINDAKİ YANKILAR

Atilla Hülagü, kendi tasarımı olan ayakkabılarla gerçekten de su üzerinde ilerlemeyi başarmıştı. O anlar, orada bulunanlar için unutulmaz bir görüntü oluşturdu. Ancak, bu büyük başarı o dönemde yeterince ilgi görmedi ve gündeme oturmadı. Buna rağmen, bugün baktığımızda Atilla Hülagü'nün bilim ve yeniliğe olan ilgisi, cesareti ve özgün fikri büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.