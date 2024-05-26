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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Leonardo Bonucci'ye plaket takdim edildi - Fenerbahçe Haberleri

        Leonardo Bonucci'ye plaket takdim edildi

        Futbolu bırakma kararı alan İtalyan savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'ye karşılaşma öncesi plaket takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 26.05.2024 - 19:36
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        Leonardo Bonucci'ye plaket verildi!
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        Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan İtalyan stoper Leonardo Bonucci'ye karşılaşma öncesi plaket takdim edildi.

        Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında İstanbulspor ile karşılaşıyor. Ara transfer döneminde sarı-lacivertli takıma dahil olan Leonardo Bonucci, sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. İtalyan savunmacıya son maçı nedeniyle plaket takdim töreni organize edildi.

        Seremoni öncesi ısınmaya çıkan Bonucci, daha sonra Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci tarafından plaketini alırken, tribünler de alkışlarla destek verdi.

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