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        Haberler Spor Futbol Leon Balogun: Mourinho'nun planlarına karşı hazırız - Futbol Haberleri

        Leon Balogun: Mourinho'nun planlarına karşı hazırız

        Glasgow Rangers'ın oyuncularından Leon Balogun, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yle karşılaşacakları maça ilişkin, "Mourinho'nun planlarına karşı hazırız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 19:59 Güncelleme: 10.03.2025 - 19:59
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        "Mourinho'nun planlarına karşı hazırız"
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        Glasgow Rangers'ın savunma oyuncusu Leon Balogun, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında karşılaşacakları Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

        "ÖNCELİĞİMİZ AVRUPA"

        Sky Sports'a konuşan Nijeryalı stoper, Fenerbahçe karşısında odaklarını korumaları gerektiğini belirtti:

        "İki büyük maçın olduğu önemli bir haftadayız. İlk olarak Fenerbahçe'ye odaklanmalıyız. İstanbul'da harika bir sonuç aldık ama karşımızda Jose Mourinho gibi bir isim ve kaliteli oyuncular var. Bu yüzden işimizin bittiğini düşünmüyoruz."

        Hafta sonu Celtic ile oynanacak Old Firm derbisini bir kenara bıraktığını belirten Balogun, "Şu an tek hedefimiz Avrupa'da çeyrek finale yükselmek. Fenerbahçe maçına tamamen odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.

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        "MOURINHO'NUN HAMLELERİNE KARŞI HAZIRIZ"

        Rangers, Mourinho'nun takımı Fenerbahçe'nin rövanşta farklı bir stratejiyle sahaya çıkacağını düşünüyor.

        Balogun, "Mourinho'nun oradaki maçtan sonra mutlu olmadığını biliyoruz. Kesinlikle bizim için bazı planları olacaktır. Ama biz de kendimize güveniyoruz ve top bizdeyken daha iyi bir oyun ortaya koyabiliriz." dedi.

        "IBROX ATMOSFERİ BÜYÜK AVANTAJ"

        Balogun, taraftar desteğinin önemine vurgu yaparak, geçmişteki Avrupa başarılarını hatırlattı:

        "Ibrox'taki atmosfer her zaman bizim için büyük bir güç. Avrupa Ligi'nde finale çıktığımız sezon, Leipzig ve Dortmund gibi güçlü rakiplere karşı aldığımız galibiyetlerde taraftarların payı büyüktü. Fenerbahçe'ye karşı da bu avantajı en iyi şekilde kullanmalıyız."

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