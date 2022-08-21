'Leo' günde 1 buçuk saat rafting yapıyor

"RAFTİNG OLMADIĞINDA YÜZMEK İÇİN DEREYE GİRİYOR"

'Leo’nun oyuncu ve insan canlısı köpek olduğunu söyleyen Kılık, “Mizaç olarak dışarıdan ürkütücü görünüyor. Hayvanlarla çok içli dışlı olmayan birisi korkabilir ama yaklaştığı ve sevdiği zaman 'Leo’nun da samimi olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını anlıyorlar. Çok oyuncu, suyu çok sever, topu çok sever, bir şeyi atıp getirmeyi çok sever. Araba ile gezmeyi de çok seviyor. Arabanın kapısında açtığımızda arka veya ön koltuğa oturur, camı açarız, sürekli dışarısını seyreder. Haftanın 6 günü çalıştığım için hafta içi pek vakit ayıramıyorum. Sadece mesai saatinden sonra vakit ayırabiliyorum. İzinli olduğum zamanlarda da bulunduğumuz ilçe zaten doğayla iç içe, doğa yürüyüşü yapıyoruz, Sadağı Kanyonu’na gidip geziyoruz. Orada da dere var. Dereye giriyor. Raftinge getiriyorum, rafting olmadığı zaman dereye kendisi giriyor. Beraber yüzüyoruz. Güzel günlerimiz geçiyor 'Leo' ile. Kışın bizim olduğumuz gibi 'Leo’nun da imkanları kısıtlı, çok bir şey yapamıyoruz. Genelde doğa yürüyüşleri yapıyoruz. Soğuk olduğu için suya giremiyor” diye konuştu.