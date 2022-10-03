Spor Toto Süper Lig'de averajla liderliğe yükselen Medipol Başakşehir'in defans oyuncusu Leo Duarte, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TamSaha dergisine özel röportaj verdi.
Brezilyalı oyuncu, takımın gidişatından memnun olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Bizim bir oyun sistemimiz ve planımız var. Buna sadık kalma niyeti içerisindeyiz. lLigde diğer takımlara bakıldığı zaman gerçekten maddi anlamda çok emek sarf etmiş, çok paralar harcayıp daha büyük oyuncular getirmiş takımlar var. Ama biz kendi oyuncu grubumuza inanıp güveniyoruz. Başarının arkasında sıkı çalışma, kendimizi futbola adama ve disiplin var. Sadece ligde aldığımız başarılı sonuçlar değil Konferans Ligi'nde güçlü takımlara karşı aldığımız güzel sonuçlar da sıkı çalışma ve disiplinin ispatı. Kim bilir belki Türkiye Kupası'nda da çok iyi maçlar çıkarır ve hayalleri süsleyen bazı hedeflere ulaşırız."
''TÜRKİYE LİGİ, BREZİLYA LİGİ'NDEN ÇOK DAHA ÇETİN''
Süper Lig'i diğer liglerle kıyaslayan Duarte, "Türkiye Ligi, Brezilya Ligi'nden çok daha çetin. Çünkü burada temel taktik bilgiler çok daha işler halde görünüyor. Süper Ligi'n seviyesini UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarından daha iyi görüyoruz." diye konuştu.
''O, GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL BİRİ''
Turuncu-lacivertli ekibin genç teknik direktörü Emre Belözoğlu'nda da övgüyle söz eden Duarte, "O, gerçekten çok özel biri. Yolun başında olmasına rağmen antrenör olarak iyi bir yol aldığı gözlemlenebilir. Futbolda eksik olduğumuz noktaları bize çok farklı yöntemlerle anlatıyor. Çok farklı yaklaşan, çok da iyi bir antrenör. umarım bu şekilde devam eder ve çok başarılı olur" ifadelerini kullandı.
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