12 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cemran ve Onur Dalgıç çiftinin bebeği Leo, İzmir’de kalbindeki damarları ters bir şekilde doğmuş ve Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ambulans uçak ile Kartal Koşuyolu Kalp Hastanesine getirilmişti. Tedavisine burada devam edilen Leo bebeğin anne ve babası, bebeklerinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
“PERŞEMBE GÜNÜNDEN İTİBAREN AMELİYAT EDİLEBİLECEK DURUMA GELECEK"
Baba Onur Dalgıç, “Biraz önce hocayla görüşebilme fırsatımız oldu. Çok şükür kötüye giden hiçbir şey yok. Durum stabil şekilde seyrediyor. Oğlumuzun anne sütüyle biraz daha güçlenmeye ihtiyacı var. Biraz daha güçlendikten sonra hoca Perşembe gününden itibaren ameliyat edilebilecek durumda olacağını söyledi. Bütün ümidimiz bu yönde. Biz devamlı hastaneye süt getiriyoruz oğlumuzun ayakta kalıp daha iyi şekilde olması için” dedi.
“SADECE KUCAĞIMA ALIP EVE GİTMEK İSTİYORUM"
Anne Cemran Dalgıç ise, “Geçmişe dönmeyelim, sizlerle umudumuzu beklentilerimizi paylaştık. Artık sonuca bakmak istiyorum. Sadece kucağıma alıp şurama basıp eve gitmek istiyorum. İnşallah ameliyattan çıktığı gün hep beraber tekrar buluşalım. Süt sağmam lazım, bebeğin sadece buna ihtiyacı var. Ben gördüm az önce Leo’yu, uyuyordu. İyi denirse iyi” diye konuştu.
Ayrıca anne Cemran Dalgıç, “Kalp kapakçığı kapanmadan o ameliyatı olması lazım. Bunun süresi 15 gün, 1 ay kadar dedi doktorumuz. Her an ekstra bir şey olursa hemen ameliyata alacaklar” dedi. Dalgıç çifti, doktorun ve ekibinin acil bir durumda yarım saat içerisinde ameliyata girebilecek seviyede olduklarını belirtti.
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