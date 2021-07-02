Premier Lig ekibi Aston Villa'dan 6 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Samatta'nın Fenerbahçe'nin yeni sezon kadrosunda yer alması beklenmiyordu.

MSV Foot'ta yer alan habere göre; forvet pozisyonuna oyuncu arayan Ligue 1 ekibi Lens'te Mbwana Samatta'nın da adaylar arasında olduğu iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçe'nin Samatta için 5 milyon euro bonservis istediği de yazıldı.