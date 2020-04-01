Lenf kanserine yakalanan tıp öğrencisi Bulut'a kendisinden alınan kök hücre nakledildi

İnegöl ilçesinde öksürük şikayetiyle gittiği hastanede lenf kanseri teşhisi konulan tıp fakültesi öğrencisi Elif Azra Bulut'un (20) Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi sürüyordu.

Yapılan çalışmalar sonucunda 1,5 ay önce kendisinden otolog yöntemiyle alınarak dondurulan kök hücre, Azra'ya nakledildi.

Azra'nın babası Tahir Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'a şükürler olsun. Kızımın kök hücre nakli gerçekleşti. Bize destek veren herkese teşekkür ederiz." dedi.