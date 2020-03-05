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Lenarcic: "İdlib'de hızlı şekilde kötüleşen durum bizi endişelendiriyor" - GAZİANTEP



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'in konuşması

AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic'ten İdlib yorumu:- "Bölgede sadece insani yardım değil başka şeylere de ihtiyaç var. Mesela bunların başında da uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz ateşkesin sağlanması var"- "Bu savaş artık en kısa sürede bitmeli. AB'nin yaptığı çağrıyı yineliyorum, silahlar susmalı, politik görüşmeler başlamalı" AB Komisyonunun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, İdlib konusunda, "Bölgede sadece insani yardım değil başka şeylere de ihtiyaç var. Mesela bunların başında da uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz ateşkesin sağlanması var." dedi.Linarcic, Gaziantep'teki Uluslararası Göç Merkezi (IOM) ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevcut AB projelerini değerlendirmek ve bölgedeki gelişmeleri yerinde görme imkanı bulabilmek için Gaziantep gezisini organize ettiklerini ifade etti.Türkiye ve AB arasında imzalanan anlaşma kapsamındaki 6 milyar avroluk yardımın 2,4 milyar avrosunun gerçekleştirildiğini belirten Linarcic, sözleşme kapsamındaki ödemelerin de yapılacağını kaydetti.Fonlar aracılığıyla AB'nin Türkiye'deki 1,7 milyon mülteciye yardım sağladığını aktaran Linarcic, "Aynı zamanda yarım milyon Suriyeli çocuğun okula devamına da yardımcı olduk. Dolayısıyla sürecin insani yardım kısmı düzenli şekilde işliyor." diye konuştu.Linarcic, İdlib'teki gelişmelere işaret ederek şöyle konuştu:"İdlib'de hızlı şekilde kötüleşen durum bizi endişelendiriyor. Son birkaç hafta içerisinde şiddetin giderek artması 1 milyon kadar insanın yerinden olmasına sebep oldu. Yaklaşık 1 milyon kişinin acilen insani yardıma ihtiyacı var. Gaziantep ziyaretimiz süresince de paydaşlarımızla buluşarak bu insanlara nasıl yardımları ulaştırabiliriz onu görüştük. AB 2020 yılında Suriye içerisindeki Suriyelilere destek olmak amacıyla 170 milyon avroluk bütçe ayrıldı. Bunun 60 milyon avrosu İdlib'dekilere ayrıldı. Bölgede sadece insani yardım değil başka şeylere de ihtiyaç var. Mesela bunların başında da uzun zamandır ihtiyaç duyduğumuz ateşkesin sağlanması var."- "Bu savaş artık en kısa sürede bitmeli"Suriye'deki savaşın çok uzun zamandır devam ettiğini ve çok fazla sayıdaki insana zarar verdiğini anlatan Linarcic, "Bu savaş artık en kısa sürede bitmeli. AB'nin yaptığı çağrıyı yineliyorum, silahlar susmalı, politik görüşmeler başlamalı. Bu çözüme ulaşılana kadar ve Suriye'ye barış gelene kadar AB yardımlarına devam edecek. Türkiye'dekiler de buna dahil. Zaten Türkiye en çok mülteci ağırlayan ülke. AB, Türkiye'nin Suriyeli mültecilere gösterdiği misafirperverliği takdir ediyor." ifadelerini kullandı.Linarcic, İdlib ve çevresindeki insani drama AB'nin uzun zamandan bu yana sessiz kaldığı yönündeki bir soruya, "AB sürekli ateşkes çağrısı yaptı. Bunların son örneği de 6 Şubat'taydı. AB bu konuda oldukça istikrarlı ve askeri operasyonlar yerine BM çatısı altında görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade etti. Savaşın olumsuz sonuçlarını azaltmak için de AB çok çalıştı." yanıtını verdi.Bulgaristan ve Yunanistan sınırındaki insani dramla ilgili AB'nin bundan sonraki tutumuyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Linarcic, şunları kaydetti:"Türk-Yunan sınırında oluşan insani durum, suni olarak yaratılmış durumda. İnsanlar bir şekilde kapıların açık olduğuna inandırıldı ama durum öyle değil. Umarım Türk-Yunan sınırındaki durum kısa zaman içerisinde normalleşir ve durum düzelir."