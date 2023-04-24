Yapılan açıklamada, "Len, cumartesi akşamı Kent'teki bir bakımevinde öldü. Kemik kanseriydi. Hastalığı boyunca mizah anlayışını korudu. Gerçek bir beyefendiydi" denildi.

Bir dönem İngiltere'de yayınlanan 'Strictly Come Dancing'de de jüri üyeliği yapan Goodman, 2022'de 'Yıldızlarla Dans' adlı yarışma programındaki baş jüri görevini bırakmıştı.