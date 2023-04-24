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Len Goodman hayatını kaybetti

ABD'nin popüler televizyon programı 'Yıldızlarla Dans'ın yaklaşık 30 sezonunda jürilik yapan Len Goodman'in 78 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi

Giriş: 24.04.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
Len Goodman hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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'Yıldızlarla Dans'ta 30 yıl boyunca jüri görevi yapan Len Goodman'den acı haber geldi. Goodman'in 78 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Acı haberi Len Goodman'ın menajeri duyurdu.

KANSERE YENİLDİ

Yapılan açıklamada, "Len, cumartesi akşamı Kent'teki bir bakımevinde öldü. Kemik kanseriydi. Hastalığı boyunca mizah anlayışını korudu. Gerçek bir beyefendiydi" denildi.

Bir dönem İngiltere'de yayınlanan 'Strictly Come Dancing'de de jüri üyeliği yapan Goodman, 2022'de 'Yıldızlarla Dans' adlı yarışma programındaki baş jüri görevini bırakmıştı.

Fotoğraflar: Splash News

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