Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina'nın 15 yaşındaki kardeşi Noah Lemina, PSG'ye transfer oluyor. Bir süredir Fransız deviyle antrenmanlara ve deneme maçlarına çıkan genç futbolcu, Premier Lig ekiplerinden gelen teklifleri reddederek kararını PSG'de kalmaktan yana kullandı.

Fransa basınında yer alan habere göre Lemina, PSG ile 3 yıllık sözleşme imzalıyor.