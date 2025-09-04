Leman dergisi iddianamesı tamamlandı

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre Leman Dergisi’ne yönelik karikatür soruşturması tamamlandı. Savcılık, derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan hakkında ise suçu birden çok kez işlediği gerekçesiyle 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istendi.

Dini değerleri alenen aşağılayıcı nitelikte karikatür yayımladığı gerekçesiyle Leman Dergisi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, derginin sorumlu yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz, grafiker Cebrail Okçu, yazıişleri müdürü Aslan Özdemir ve hakkında yakalama emri bulunan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Tuncay Akgün hakkında “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 6’şar aydan 4 yıl 6’şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

REKLAM advertisement1

Karikatürün çizeri Doğan Pehlevan hakkında ize zincirleme şekilde, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis istendi. “KARİKATÜR GÜNDEM OLUŞTURDU” İddianamede, soruşturma konusu karikatürde yer alan İslam Dini Peygamberi Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edildiği karikatürün halkın din bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi. İddianamede, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu da anlatıldı. “KARİKATÜR TAHRİK ETTİ” Karikatürün tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturduğu, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı belirtilen iddianamede, tahrik edilen grubun 30 Haziran 2025 günü Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde eylem gerçekleştirdikleri ifade edildi. Somut olay yönünden kanun maddesinde suçun sübutu yönünden aranan tüm şartların gerçekleştiği, eser sahibi, grafiker, genel yayın yönetmeni ve sorumlu müdür pozisyonunda bulunan tüm şüphelilerin birlikte hareket ettikleri, böylelikle şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde eseri meydana getirerek dergide yayımladıkları ve yayımlanan eserden iştirak halinde sorumlu oldukları da iddianamede anlatıldı.

NE OLMUŞTU? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan şüphelilerden karikatürün sahibi Doğan Pehlevan "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından, Leman dergisinin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, müessese müdürü Ali Yavuz ve grafiker Cebrail Okçu ise "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan tutuklanmıştı. Soruşturmanın şüphelilerinden hakkında yakalama kararı bulunan derginin yazı işleri müdürü Aslan Özdemir'in yurt dışında olduğu ve İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapacağı tespit edilmişti. Başsavcılıkça bunun üzerine Özdemir'in İstanbul Havalimanı'nda yakalanması için emniyete talimat vermişti. Özdemir Fransa'dan gelen uçaktan indikten sonra gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı hakimlikte tutuklanmıştı.​​​​​​​