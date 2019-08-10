Lekima Tayfunu Çin'e ulaştı: 13 kişi öldü, 1 milyon kişi tahliye edildi

10 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Lekima Tayfunu, Çin'in güneydoğu kıyılarını vurmaya başlarken, 13 kişinin hayatını kaybettiği, bir milyon kişinin de evlerinden tahliye edildikleri bildiriliyor.
Devlet medyası, tayfunun tetiklediği bir toprak kayması sonucu da 16 kişinin kaybolduğunu duyurdu.
Lekima Tayfunu, günün ilk saatlerinde Tayvan ve Çin'in finans başkenti Şangay arasındaki Wenling'te etkili olmaya başladı.
Başta "süper tayfun" diye tanımlanan Lekima, karaya ulaşmadan önce biraz güç kaybetti, ancak hala saatteki hızı 187 kilometreyi bulan rüzgarlar oluşturdu.
Toprak kaymasının ise, tayfunun karaya vurduğu yerin yakınlarındaki Wenzhou'da gerçekleştiği bildirildi.
Tayfunun, yavaş yavaş kuzeye, Zheijiang bölgesine doğru ilerlemesi ve 20 milyondan fazla nüfusa sahip olan Şangay'a ulaşması bekleniyor.
Kurtarma görevlileri, yollarda sel suları nedeniyle mahsur kalan sürücüleri kurtarmak için uğraşırken, ağaçların devrildiği ve elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydediliyor.
Şangay, fırtınayı karşılamaya hazırlanırken, yetkililer binden fazla uçak ve tren seferini iptal etti. Tayfunun Şangay'a ulaşana dek biraz daha zayıflaması bekleniyor, yüksek tehlikeli sel riskinin sürdüğü bildiriliyor.
Şangay'dan 250 bin kişinin, Zhejiang bölgesindeki diğer yerlerden de 800 bin kişinin tahliye edildiği vurgluandı.
Bölgede 2,7 milyon hanenin de elektriksiz kaldığı söyleniyor.
Şinhua Haber Ajansı'na göle yılın dokuzuncu tayfunu olan Lekima, yıllardır görülen en kuvvetlisi.
Uzmanlar, tayfunun saatte 15 kilometre hızla kuzeye doğru ilerlediğini belirtti.
6 büyüklüğündeki bir depremin hemen ardından gelen tayfunun, toprak kayması riskini de artırdığı kaydediliyor.
Büyük Okyanus'ta etkin olan bir diğer tayfun da Krosa. Krosa Tayfunu, Mariana Adaları'nın kuzeyi ve Guam'da yoğun yağışlara yol açıyor. Tayfunun kuzeybatıya doğru ilerlediği ve gelecek hafta Japonya'yı etkisi altına alabileceği tahmin ediliyor.
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