Leke dizisi ne zaman başlıyor?

26 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanal D ekranlarında yayınlanan Leke dizisi 18 haziran Salı günü yayınlanan 9. bölümüyle sezon final yapmıştı. Dizinin takipçileri yeni sezonda yayınlanacak mı? bu sorunun cevabına yanıt arıyor. Peki Leke dizisi yeni sezonda yayınlanacak mı? Leke dizisinin oyuncuları ve konusuna dair merak edilen detayları sizin için derledik.
LEKE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Leke Dizisi salı günleri ekrana geliyordu ve sezon finali yaparak yaz tatiline girmişti. Ancak yaz tatilinde gelen haberler Leke dizisinin yayından kaldırıldığı ve 2019-2020 sezonunda yeniden başlamayacağı yönünde oldu.
LEKE DİZİSİNİN OYUNCULARI
Leke dizisinin oyuncu kadrosunda Burak Sevinç (Cem),Melis Sezen (Yasemin),Selen Uçer (Serpil),Mehmet Bozdağan (Birkan),Nail Kırmızıgül (Ekber),Tolga Güleç (Mehmet),Nurinisa Yıldırım (Ferhan),Ferdi Sancar (Meto),Tuğçe Açıkgöz (Şirin),Lale Başar (Belkıs),Selahhattin Paşalı (Arda),Kerim Tuna Kaba (Murat),Yağmur Özbasmacı (Pelin),Ziya Çiçek(Subutay),Serap Öner (Nevin),Aslı Turanlı (Aysun),Mert Asutay (Oktay),Mehmet Avcı (Cevat) ve Ali Savaşçı (Hakan) gibi isimler yer alıyordu.
LEKE KONUSU
Yasemin'in hikayesi Almanya'da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat'ın ameliyatı için para biriktirmektedir.
Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.
Yasemin ve Cem'in hayatı; Cem'in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!