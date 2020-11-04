Leipzig Leipzig PSG maçı için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçlarından biri olan zorlu mücadele saat 23:00'de başlayacak...

LEIPZIG PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçına sahne olacak Leipzig Leipzig PSG maçı bu akşam 23:00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Leipzig : Gulasci; Orban, Upamecano, Halstenberg; Mukiele, Nkunku, Kampl, Angeliño; Dani Olmo, Forsberg; Poulsen.

PSG : Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa – Marquinhos, Paredes, Herrera – Di Maria, Kean, Sarabia