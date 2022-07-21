Leipzig Liverpool maçı için geri sayım başlamış durumda. Şimdiden milyonlarca futbolseverin gözlerini çevirdiği Leipzig Liverpool maçıyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

LEIPZIG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Leipzig Liverpool maçı bu akşam saat 20:15'de başlayacak.

LEIPZIG LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Leipzig Liverpool maçının Türkiye'den yayıncı kuruluşu bulunmuyor.

Zorlu mücadele iki takımın YouTube kanallarında ücretli olarak yayınlanacak.